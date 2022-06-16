对乌军援承诺挨轰画大饼 德媒：萧兹要拿出诚意

（法新社柏林15日电） 德国总理萧兹曾向乌克兰承诺提供先进武器，但实际交付却各种拖延，引发外界怀疑这位社会民主党领导人是否在虚与委蛇，就连德国媒体也说，萧兹对乌克兰至少得拿出诚意。

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由于对乌克兰急需的军备一再意见分歧，盟国对德国的信任早就开始打折扣。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周升高对德国总理的压力之际，外界敲碗很久的萧兹（Olaf Scholz）基辅行终于成行。

泽伦斯基今天告诉德国「时代周报」（Die Zeit）：「我们伙伴国家的每位领导人，自然还有德国总理，都清楚知道乌克兰需要什么，只是德国的（武器）交付量仍低于应有水准。」

泽伦斯基另次在接受「德国第二电视台」（ZDF）采访暗指似乎有什么事阻碍萧兹，并表示（德国）「绝不能企图在乌克兰和与俄罗斯的关系之间采取平衡」。

萧兹驳斥这些指控，强调德国「会交付我们已启动的所有武器计画」；然而他认为，如果不先训练乌克兰军队如何使用，那么交付复杂的现代武器是没有意义的。

他本周在记者会上说，德国正在进行训练，并强调一旦士兵习得如何使用武器，武器也将安排交付。

但观察人士表示，与美国或英国等其他主要西方盟国，甚至是波罗的海国家等小得多的东欧国家相比，德国反应如此不干脆，其实不太令人意外。

德国赫尔蒂学院国际安全中心（Hertie School's Centre for International Security）主任韩克（Marina Henke）表示，问题出在总理府对于如何处理俄罗斯问题仍相当「困惑」。

韩克告诉法新社：「他们没有明确方向。」她指出美国、英国和东欧都将蒲亭（Vladimir Putin）领导的俄罗斯视为明确敌人，因此率先向乌克兰提供军备。

她说：「但在德国，人们认为俄罗斯是在近在家门口的大国，无论采取什么行动，都得考虑长期上将如何与俄罗斯共处。」

她补充说：「这就是为什么至今仍莫衷一是。」

德国近来承诺提供乌克兰的先进武器包括IRIS-T防空系统与MARS多管火箭系统，但在萧兹提到IRIS-T数小时后，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）就对萧兹所谓的「迅速部署」泼了冷水，说装备运送到乌克兰得花上几个月。

据说火箭发射器预计8月或9月运抵，但前提是乌克兰士兵必须受训使用它们。

另由于弹药短缺，德国4月承诺的猎豹（Gepard）防空战车最快要延到7月才能送达；而在乌克兰军队持续接受训练的同时，5月承诺的7枚自走榴弹炮还没有下文。

在波兰「耗尽库存」向乌克兰运送重型装备后，德国却未能履行向波兰提供猎豹战车作为补偿的承诺；捷克也在等待类似的互换协议，但谈判仍在进行。

德国「时代周报」说：「在过去几周，德国对乌克兰政策一直被说大话的声明、后勤问题、技术撤离和语意不明的巨大迷雾所笼罩。」

总理府为其路线辩护，称这是「战略性模糊」，但「时代周报」警告，光是乌东顿巴斯（Donbas）地区每天就有数百人死亡，乌克兰人「每天都在为这项政策付出代价」。

报导称：「萧兹对乌克兰，至少要做到政策明确与真心诚意。」

© 2022 AFP