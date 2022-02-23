对俄制裁未如预期严峻 亚股多反弹收高

（法新社香港23日电） 西方国家对俄罗斯祭出制裁未如外界忧心般严峻，亚洲股市今天大多反弹收高，国际油价也回稳，同时投资人关注乌克兰危机最新进展。

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美股21日适逢假日休市，昨天盘初虽挫跌，但在美国总统拜登（Joe Biden）宣布对俄罗斯的一系列制裁措施后，华尔街股市出现跌幅收敛。

在拜登宣布美国的制裁措施前，德国已经表示，中止与俄国合作的北溪2号天然气管线案认证程序。英国则锁定了5家银行和3名亿万富豪。加拿大、日本和澳洲也跟进对俄罗斯施加制裁。

这些制裁未如预期严重，重要的是没有瞄准俄罗斯的原油出口，投资人因此得以喘口气，国际油价也未继续飙涨，油价今年以来涨幅已超过20%。

布伦特原油22日一度触及每桶99.50美元，逼近100美元大关。布伦特原油和西德州中级原油，今天在亚洲盘微幅下跌。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）分析师达尔（Vivek Dhar）指出，紧张情势若升级，油价涨破每桶100美元的风险仍不小。

日本股市今天适逢国定假日休市一天，港股恒生指数收涨0.6%，来到23660.28点。上海综合股价指数收涨0.9%，来到3489.15点。

至于亚洲其他股市，雪梨、首尔、威灵顿、曼谷和雅加达股市都反弹收涨。马尼拉和新加坡股市则收跌。

© 2022 AFP