对前东家湖人轰36分 殷格拉姆率鹈鹕取胜

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（法新社纽奥良23日电） NBA鹈鹕的殷格拉姆今天在对上前东家湖人时狂轰36分，率鹈鹕128比111击败詹姆斯缺阵的湖人。

美国职篮NBA洛杉矶湖人在2016年选秀会，以榜眼签选进殷格拉姆（Brandon Ingram），但在2019年把他交易到纽奥良鹈鹕。

湖人手握4枚冠军戒指的詹姆斯20日受伤，预计脱离战线数周时间，这让湖人顿时群龙无首。

在詹姆斯受伤前，戴维斯（Anthony Davis）、贾索（Marc Gasol）已经因伤不克出赛，湖人在3人陆续成为伤兵后，近期吞下3连败，战绩滑落到28胜16败，暂居西区第4。

今天赢球的鹈鹕，战绩提升到19胜24败，与奥克拉荷马雷霆并列西区第11，仍在为季后赛席位拚搏。

鹈鹕今天对上湖人火力四射，除了殷格拉姆外，威廉森（Zion Williamson）也贡献27分，亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下18分，路易斯（Kira Lewis Jr.）、海斯（Jaxson Hayes）分别获得16 分、15分，亚当斯（Steven Adams）也进帐12分。

这场比赛从板凳出发的哈洛（Montrezl Harrell）攻下卫冕军湖人最高的18分，库兹马（Kyle Kuzma）有16分、10篮板的「双十」成绩，莫里斯（Markieff Morris）也获得16分。

© 2021 AFP