对手被抓或流亡 奥蒂嘉可望5度当选尼加拉瓜总统

（法新社马纳瓜4日电） 尼加拉瓜失去可信度的总统大选将于7日进行，奥蒂嘉极有可能赢得连续第4个总统任期，也将是他第5度当选总统，因为所有可能挑战他的人，不是被关就是流亡海外。

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长达3年多的大规模反政府示威以及造成超过300人死于暴力镇压的当下，75岁的奥蒂嘉（Daniel Ortega）又 已几乎确定当上任期5年的总统，而在他身边的副总统，也就是他的妻子━70岁的穆丽优（Rosario Murillo）。 尼加拉瓜这个中美洲最贫困之国将进行的总统大选，已经让国际社会抱持极为负面的看法，因为国际观察员无法列席，且绝大多数外国媒体未能获准进入该国采访。 在连续治理尼加拉瓜14年后，桑定民族解放阵线（Sandinista National Liberation Front）领导人奥蒂嘉在总统大选中面临5名挑战者，那些人也都只是形式上参选。 那些人都来自右翼政党，又名不见经传，且被讥为只是在配合奥蒂嘉的演出。 真正有机会挑战总统大位的7人，已在尼加拉瓜政府6月展开的残暴镇压中被捕，这一波镇压共有39名反对派人物被抓。 在镇压中，尼加拉瓜充斥着恐惧与冷漠。尼国650万人口中，有430万人是合格选民；投票并非强制性。 尼加拉瓜首都马纳瓜（Managua）以南35公里的马沙雅 （Masaya）一名46岁的妇女在自家中告诉法新社说：「根本没有人可投，奥蒂嘉已胜券在握。」

她要求匿名，并说：「人们不能谈论，否则会被关进监牢。」

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