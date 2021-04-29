对抗恐怖分子网路言论 欧盟将祭更严苛法规

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（法新社布鲁塞尔28日电） 欧洲议会今天通过比以往更严格的规定，在欧洲联盟（EU）地区，网路平台须在接到成员国主管机关要求删文的一小时内，删除或限制读取被视为具「恐怖主义」性质的网路内容。

法新社报导，欧洲议会（European Parliament）议员们未经表决，一致支持这项立法，对去年12月欧盟成员国之间针对此事达成的协议，并未做出任何修改。

依据新规定，在欧盟国家境内运作的网路平台将被迫迅速移除或封锁读取冒犯性言论，否则恐面临高达全球营业额4%的罚款。

即使删文命令来自另一个欧盟国家，规定也照样适用，但事发所在国将有72小时来评估删文命令是否合理，且不违反基本权利。

为了教育、新闻、艺术或研究目的所张贴的内容则得以豁免于这项规定。

欧盟官方公报公布这项规定后，各成员国必须从下个月底开始将这项规定纳入国内法律，并于1年后正式上路。

欧盟内政事务专员约翰松（Ylva Johansson）在公布这项立法时表示：「这项规定将让恐怖分子更难滥用网路来招兵买马、煽动攻击及美化暴行。」

不过这项立法让国际特赦组织（Amnesty）和无国界记者（Reporters Without Borders）等非政府组织和维权团体感到不安，担心这些措施会被用来限制言论自由。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP