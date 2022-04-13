对抗淋病新曙光 研究：脑膜炎疫苗具防护力

（法新社巴黎12日电） 3项今天公布的研究显示，现存的脑膜炎疫苗能对淋病提供防护力，有望为对抗这种性病找到新的方法。

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根据世界卫生组织（WHO）的资料，去年全球有约8200万人染上淋病。 由于病菌对治疗淋病的药物出现抗药性，让病例数不断上升，令人担心淋病会变得愈来愈难治愈。 淋病目前没有疫苗，染病者多在30岁以下，且以男性为主，仅可藉由使用保险套或禁欲预防感染。 然而发表于「刺胳针传染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的3项新研究，显示预防B型流行性脑脊髓膜炎疫苗（Meningococcal B vaccine）对抗淋病的有效程度。

澳洲研究人员分析了南澳州（South Australia）逾5万3000个青少年和成年年轻人的资料，这些人打了两记针对B型流行性脑脊髓膜炎的四成份重组蛋白疫苗（4CMenB）。

他们发现，疫苗对预防脑膜炎和败血症高度有效；对抗淋病方面，也有33%的效力。 另一项美国的研究发现，打两剂脑膜炎疫苗，对预防淋病有40%的效力；只打一剂疫苗也有26%的效力。 这项研究是由美国疾病管制暨预防中心（CDC）的阿巴拉（Winston Abara）率领的团队完成，他们检视2016年到2018年11万名纽约市和费城16岁到23岁者的健康纪录，并比对淋病及披衣菌感染病例和脑膜炎疫苗接种比例。 两项研究的作者都承认他们的观察性研究有局限性，并要求进行临床试验以确认研究结果。 在英国做的第3项研究则是利用模型，探讨以脑膜炎疫苗来对抗淋病在健康和经济上的影响。 研究人员估计，让英格兰从事男男性行为者接种疫苗，将能预防11万人感染淋病，在10年内省下800万英镑（约新台币3.09亿元）的相关费用。 淋病很容易传染，许多带原者在还未意识到自己已经感染的情况下，就将淋病传给新的性伴侣。 如果不及时治疗，不论男女都有可能导致不孕，且使诱发感染爱滋病毒（HIV）的机率增加。

© 2022 AFP