对抗空污达重大里程碑 全球根除使用含铅汽油

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（法新社奈洛比30日电） 联合国环境规划署今天宣布，全球已达到根除使用含铅汽油的里程碑，使得每年有120多万人免于过早死亡，全球经济也因此每年节省2.4兆多美元（约新台币66.7兆元）。

将近一世纪前首度有医生对含铅汽油的有毒副作用提出警告，如今总部在肯亚首都奈洛比（Nairobi）的联合国环境规划署（UN Environment Programme，UNEP）表示，全球唯一仅存仍使用含铅汽油的国家阿尔及利亚7月已终止供应，象徵为洁净空气奋战的划时代胜利。

联合国环境规划署执行长安德森（Inger Andersen）说：「禁绝含铅汽油执行成功，对于全球卫生和我们的环境是重大的里程碑。」

甚至直到20年前，还有100多国仍在使用含铅汽油。即使当时已有研究显示，含铅汽油可能导致过早死亡、健康不良及土地和空气污染。

早在1924年，美国能源业巨擘标准石油公司（Standard Oil）经营的一座炼油厂发生中毒事件，数十名工人出现痉挛后送医，其中5人不治，便引发外界对含铅汽油的疑虑。然而直到1970年代，全球贩售的汽油仍几乎全都含铅。

联合国环境规划署2002年开始推动禁绝含铅汽油时，许多主要国家已停止使用这类燃料，包括美国、中国和印度。但在收入较低国家使用情况仍普遍。

© 2021 AFP