对抗通膨压力 美财长：数周后拟重新配置对中关税

（法新社华盛顿8日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天指出，为缓解飙升的通货膨胀，美国正在考虑撤销部分川普时代对中国加徵的惩罚性关税。

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除非延长期限，否则美国对中国进口货加徵数以千亿美元计的关税措施将自7月届满，而总统拜登已面临愈来愈多呼声要求撤销所谓的「301条款」（Section 301）关税措施，以对抗40多年来最严重的通膨压力。

法新社报导，叶伦告诉国会议员，政府将在「数周内」就关税计画提供更多资讯。

拜登承袭前总统川普为对抗中国贸易行为于2018年开始实施的关税措施，但迟迟未做出修正。

叶伦表示，尽管北京「有不公平贸易行为」，但这些关税措施「实在不符我们的战略利益」。

叶伦在联邦众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）作证时指出，「最终还是美国人付出（较高代价），而非中国人，对美国消费者和企业造成了伤害」。

叶伦表示，拜登政府正在思索如何以「更具战略意义的方式重新配置」这些惩罚性关税。

「未来数周，预期我能告诉你们确切时间表，但至于排除程序和关税，这部分我们仍在积极考量。」

受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致供应链中断，以及俄罗斯入侵乌克兰等影响，美国食物和汽油价格飙涨，迫使联邦准备理事会（Fed）频频升息，试图藉以对抗通膨。

支持者主张，结束对中国加徵关税、让进口货价格下跌，将有助减轻物价压力。

为报复中国窃取美国智慧财产及强迫美企转移技术，时任美国总统川普数度对中国加徵关税，涵盖年度进口货价值约3500亿美元。

首轮对中国加徵关税措施将于7月6日届满，除非有要求延续下去。

拜登5月曾说，他正「研议」终止对中国加徵关税，不过此举恐为支持劳工的白宫带来政治风险，白宫不想被贴上对中国软弱的标签。

美国贸易代表署（USTR）官员指出，他们已就是否延续对中加徵关税，向企业和社会大众徵询意见。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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