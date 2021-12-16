对抗鸦片类药物成瘾危机 美制裁4家中国企业

（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登今天签署两项新行政命令，以打击贩毒网络和国际犯罪组织，允许美国财政部对中国企业及巴西、墨西哥和哥伦比亚的犯罪集团祭出新制裁。

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拜登政府正积极采取行动，对抗美国日益恶化的鸦片类药物成瘾危机。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），在截至2021年4月的一年内，全美药物过量死亡人数飙破10万，比去年同期增加了28%。

假药泛滥近来加剧美国止痛药成瘾问题；假药通常从海外走私入境，可透过网路购买。

美国财政部表示，受到制裁的包括武汉远成共创科技有限公司等4家中国企业和1名中国公民。

此外，财政部也锁定墨西哥、巴西和哥伦比亚毒枭、贩毒集团和帮派实施制裁。

相关制裁禁止上述实体以美元交易，并冻结他们可能在美国持有的任何资产。然而近几年来，组织犯罪集团持续转向加密资产或以其他方法，避开美国金融体系。

拜登第二个行政命令针对跨国组织犯罪集团设立一个新的跨部门委员会，以强化司法部、国防部、国土安全部、财政部和国家情报单位之间的合作。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在声明中说，这些行动「将有助于破坏全球供应炼和金融网络，使得合成鸦片类药物和前体化学物无法到达美国」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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