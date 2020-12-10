对抗COVID-19 比尔盖兹基金会再捐2.5亿美元

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（法新社约翰尼斯堡10日电） 比尔暨梅琳达盖兹基金会今天表示，已承诺再捐赠2.5亿美元（约新台币75亿元）资金，给对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的全球行动。

美国微软公司共同创办人比尔盖兹（Bill Gates）发表声明指出：「相较于今年伊始我们所能预期，我们已拥有新药物及更多潜在疫苗。但唯有这些创新进展能分发至全球，才能拯救生命。」

非洲是全球部分最穷困国家所在大陆，资金是最大障碍之一。盖兹基金会认捐的新资金，一部分将用来分发救命疫苗给撒哈拉沙漠以南非洲及南亚的部分地区。

世界卫生组织（WHO）已确定目标，希望在明年3月及明年底前，分别为3%及20%的非洲人施打疫苗。但世卫也表示，非洲大陆49国只有大约1/4有取得资源和融资的充分计画。

比尔暨梅琳达盖兹基金会（B&MGF）非洲疫情因应统筹人泽杜（Solomon Zewdu）表示，今天宣布的资金中，部分将用于确保疫苗分发给非洲大陆上约7.8亿人口。

世卫估计，为非洲优先施打人口获取疫苗将花费57 亿美元，外加15%至20%的运送、注射器和其他注射材料费用。

非洲已有逾230万人确诊、5万4800人丧生。南非是非洲大陆疫情最严重国家，累计确诊逾82万8000例。南非昨天表示，国内已进入第二波疫情大流行。

© 2020 AFP