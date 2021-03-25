对经济复苏乐观 亚股多数收红

广告 继续浏览后续

（法新社香港25日电） 投资人看好经济复苏速度，加上近期跌势吸引逢低买进，亚洲股市今天多数收高。但市场乐观气氛持续受到欧洲疫情升温和疫苗接种进度缓慢影响，且通货膨胀升温疑虑也盘旋不散。

全球股市长达一年涨势近期后继无力，尽管投资人预期经济将强劲复苏，但也害怕物价因而飙涨，迫使央行开始退出超宽松的货币政策，导致股市顿失原本走扬的支撑动力。

另一方面，各国持续推展2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画，尤其英国和美国进展迅速，为股市带来利多。

但欧洲疫苗施打进度迟缓，新增病例又明显攀升，已导致部分地区恢复封锁和防疫限制措施。许多观察家因此怀疑，欧洲经济复苏速度恐怕会不如预期。

投资人另担忧，美国总统拜登（Joe Biden）将寻求提高企业税，以支付他的大规模振兴经济方案；以及美国和中国官员上周会议针锋相对，显示双边关系短期内恐怕不会改善。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「当短期因素不确定时，投资人自然开始担忧持续存在的较长期忧虑。加上又有关于美国税务政策的新忧虑，且投资人了解到，没有理由一直抱持任何希望，期待美中贸易关系能够重新开始，种种因素也正在伤害市场信心。」

亚洲股市经历近期走跌后，今天收盘大多上涨。其中东京股市中止连续4个交易日收黑，终场上扬1.14%。首尔股市则收高0.4%，新加坡股市收涨0.27%，雪梨和台北股市收高0.17%，威灵顿、曼谷和马尼拉股市也全数收红。

不过，上海和香港股市今天收低0.1%，吉隆坡和雅加达股市也双双收跌。

© 2021 AFP