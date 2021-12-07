对葛莱美奖感到不满 饶舌歌手Drake要求撤销提名

（法新社洛杉矶6日电） 多名消息人士今天表示，加拿大饶舌歌手德瑞克（Drake）要求葛莱美奖（Grammy Awards）当局撤销他的两项提名，美国录音学院（The Recording Academy）已同意他的请求。

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第64届葛莱美奖颁奖典礼明年1月31日将在洛杉矶登场，德瑞克获得两项饶舌奖项提名，然而他的畅销专辑Certified Lover Boy却明显被排除在综合领域的奖项之外，这位饶舌天王也多次与美国录音学院起冲突。

美国德州上个月举行一场音乐祭活动爆发严重踩踏事故，造成10人丧命，德瑞克被控煽动群众蜂拥朝舞台推挤，因而面临多项诉讼。

德瑞克的代表并未对他的要求作出解释。

与德瑞克关系密切的消息人士说，这是德瑞克与其经纪公司所做出的决定，且已获葛莱美奖当局同意。

熟知内情的录音学院消息人士也向法新社证实相关细节，就在最后一轮投票开始之际，德瑞克的提名已从葛莱美奖官网上消失。

德瑞克是全球最有影响力的畅销音乐家之一，曾获4座葛莱美奖。

德瑞克2017年受访时，曾指控葛莱美奖当局只因他是黑人就将他归类为饶舌歌手、这种归类很不公平。

德瑞克在苹果Beats 1电台的访谈中说：「他们可以安排我入围的唯一类别就是饶舌，也许是因为我之前唱过饶舌歌或因为我是黑人。」

德瑞克2019年在葛莱美奖颁奖典礼上，再次表达他对黑人嘻哈艺术家并非总能获颁应得奖项而感到失望。

近几年来，包括威肯（The Weeknd）、法兰克海洋（Frank Ocean）和杰斯（Jay-Z）等非裔音乐天王都曾抨击葛莱美奖欠缺透明度且不具多元性，尤其许多非裔音乐人都未能获得主办单位肯定。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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