对Delta疫情忧心加剧 亚洲股市随全球跌势收低

广告 继续浏览后续

（法新社香港20日电） 快速蔓延的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情，引发市场忧心经济能否如预期复苏，亚洲股市今天随着全球股市跌势收低。

法新社报导，疫情数据显示，高传染力COVID-19病毒病例在全球激增，迫使多国政府重新实施防疫限制措施，令投资人近几周来感到不安。

观察家指出，由于疫苗接种的关系，住院及死亡人数下降，但高接种率国家也出现新病例大幅增加的情况。

除疫情外，造成这波卖压还有其他因素，包括对于经济复苏时央行可能收紧政策的担忧挥之不去、市场处于创纪录或多年高点附近时的获利了结，以及企业财报季将登场。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出：「目前可能让市场担忧的是，感染激增也发生在高疫苗接种水平的已开发市场。」

史垂克兰还说：「防疫限制可能需要延长（或甚至重新采行），直到疫苗接种率进一步提高，以及每个希望接种疫苗的人都可以完整施打疫苗。」

华尔街3大指数昨天收盘全面重挫，道琼工业指数挫跌逾2%，以科技股为主的那斯达克指数及标准普尔指数也下跌逾1%。

这波卖压波及亚股，东京股市日经225指数下滑1.0%，收27388.16点；香港恒生指数下挫0.8%，收27259.25点；上海证券交易所综合指数小跌0.1%，收3536.79点。

此外，雪梨、首尔、孟买、曼谷、威灵顿及台北股市也收低。

© 2021 AFP