对Fed升息步调担忧减缓 亚股随美股涨势大多收高

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（法新社香港22日电） 亚股今天大多从昨日卖压中反弹收高，因为对于美国联准会紧缩货币政策的预期步调担忧减缓，同时国际油价布伦特原油需求乐观，一度短暂冲破75美元，创两年来新高。

法新社报导，在美国经济强劲复苏及通膨大幅攀升情况下，美国联邦准备理事会（Fed）近日针对升息提出最新预测，区域投资人昨天急促不安，对于联准会预测反覆思量。

联准会利率「点阵图」预测显示，美国将在2023年升息，比起先提到的时间早了一年，部分决策者则预估将在2022年底升息，而联准会可能在未来几个月讨论缩减其庞大债券购买计画。

联准会及其他央行的超宽松货币政策，以及大规模政府支出，是全球股市去年4月谷底反弹后持续上涨的主要支柱。

观察家指出，美股18日的重挫跌势，本周初已大部分收复，投资人可能觉得他们已经超卖，市场一般认为，全球经济正处于复苏正轨，宽松政策暂时将维持。

东京股市日经225指数今天在亚洲领涨，大涨3.1%，收28884.13点，几乎收复昨日跌势；上海证券交易所综合指数扬升0.8%，收3557.41点；但香港恒生指数小跌0.6%，收28309.76点。

雪梨及雅加达股市收盘涨逾1%，首尔、台北、威灵顿、马尼拉股市也上扬，但新加坡及曼谷股市挫跌。11

© 2021 AFP