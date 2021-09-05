寻求关系改善 以色列总统与约旦国王密会

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）今天透露，他上周曾与约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在约旦首都安曼密会，寻求改善两国外交关系。

法新社报导，赫佐格接受以色列电视台专访，他在今天预播的片段中说：「上周我与约旦国王见面，彼此相谈甚久，我在他的王宫里待了快一整晚，很棒的会面。」

赫佐格在其办公室发布声明中提到，他是「应约旦国王邀请进行一场温馨会谈」，两人深入讨论战略议题。

在以色列相邻国家中，仅约旦和埃及和以色列签署和平条约。

在前以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任内，以约两国关系恶化；去年推动与阿拉伯联合大公国、巴林、苏丹和摩洛哥等国关系正常化之际，尼坦雅胡挨批忽略约旦。

不过今年6月，以色列新总理班奈特（Naftali Bennett）上任后旋即飞往安曼，和阿布杜拉二世举行会谈。

随后7月两国同意，以色列除现行免费供水5500万立方公尺外，未来每年将另外销售约旦5000万立方公尺用水。

在这项协议下，约旦也获准增加销往约旦河西岸巴勒斯坦自治区的出口。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP