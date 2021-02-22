寻求心理慰藉 全球鲨鱼攻击幸存者组「齿痕俱乐部」

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（法新社澳洲克罗迪海湾国家公园22日电） 全球鲨鱼攻击幸存者组成一个名为「齿痕俱乐部」（Bite Club）的团体，成员们经由见面聚会，以及在社群媒体保持联系，寻求心理慰藉。

法新社报导，「齿痕俱乐部」如今共有近400名成员，通常至少一年见面聚会一次，但部分成员更常见面，偶尔一起冲浪，其他成员则在社群媒体上保持联系。

「齿痕俱乐部」创始人是现年58岁的鲨鱼攻击幸存者皮尔逊（Dave Pearson）。10年前，他在澳洲东部海岸外冲浪时，一只公牛鲨撕咬他的手臂，几乎导致他丧命。

这只鲨鱼身长3公尺，将皮尔逊拖到海底附近，之后对他失去兴趣，朋友将他拉上岸边，远离这只鲨鱼。自那天起，他一直帮助人们摆脱这种恶梦般攻击的心理影响。

「齿痕俱乐部」的第一条规定就是与皮尔逊谈话。他将全球数百人连结在一起，透过互相支持「摆脱撕咬创伤」。

皮尔逊告诉法新社：「我的人生就是鲨鱼攻击。如果世界上某个地方发生鲨鱼攻击，我将会得知。」

「齿痕俱乐部」一开始只是遭遇鲨鱼攻击幸存者的小团体，如今犬只撕咬、鳄鱼咬伤甚至河马攻击受害者也包括其中。

在幸存者最需要的时候，「齿痕俱乐部」能作为他们寻求支持的网路。皮尔逊指出，他几乎所有夜晚都至少与一名会员通话。

© 2021 AFP