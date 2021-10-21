寻网红公路旅行命案主嫌 美FBI佛州发现可疑尸体

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FBI特别探员麦佛逊（Michael McPherson）说，他们在佛州威尼斯市（Venice）卡尔顿保护区（Carlton Reserve）发现劳德里（Brian Laundrie）的个人物品。23岁的劳德里被列为裴蒂托（Gabby Petito）谋杀案的「利害关系人」。

麦佛逊对记者说：「今天稍早，调查人员发现看似人类尸体的遗骸，还有属于劳德里的背包与笔记型电脑等个人物品。这些物品是在前阵子都淹在水中的一个地区寻获。」

麦佛逊表示：「我们的证据因应小组在现场使用所有鉴识资源搜查此区，可能会在那里待上好几天。」

警方数周来都在寻找劳德里的下落，根据电视直播画面，搜救团队与嗅探犬在幅员广大的卡尔顿保护区内搜查。

裴蒂托的尸体遭遗弃在美国西部怀俄明州的荒郊野外长达1个月，9月中旬才被发现。验尸官说，她是遭人勒毙。

22岁的裴蒂托辞去工作，7月起与劳德里开着厢型露营车壮游，足迹踏遍全美各地，并不时在社群媒体发文记录旅游点滴。

裴蒂托离奇失踪后，她的家人于9月11日报案，劳德里则独自返回佛州住家。接着，劳德里被列为此案的「利害关系人」，但他不愿配合警方调查，之后也下落不明。

裴蒂托命案与主要嫌疑人劳德里失联的发展，引起美国与全球媒体广泛报导，但也掀起大众是否过度关注一名失踪白人女性的辩论。

© 2021 AFP