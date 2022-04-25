寻获1儿童遗体 北海道观光船意外累积11死

（法新社东京25日电） 日本搜救人员今天证实，已寻获1儿童遗体，让周末北海道观光船发生的这次意外，累积死亡人数增加到11人。

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路透社报导，目前为止除在蜿蜒海岸线的岩石区域发现橘色的漂浮装置外，搜救人员尚未发现失联观光船。事故发生时，船上载有2名儿童在内的24名乘客，另有2名船员共26人。

搜救人员今天持续利用飞机和巡逻艇搜寻，有报导称，宇登吕港的当地渔船也被动员加入，也有救难人员沿着海岸线走过陡峭的悬崖搜寻。

海上保安厅表示，在找到更多证据或船只残骸前，难以断定究竟发生什么事。

失联观光船23日载客前往知床半岛游览，但在起程几个小时后失踪。知床半岛是以高低起伏的海岸风光和野生动物闻名。有媒体指出失联船只曾通报进水，并倾斜30度，不久就失去联络。

据日本媒体报导，23日当地的海浪很高，出事前连当地出海作业的渔船都被迫返港。

共同社表示，失联船只是今年观光季第一艘在当地营运的观光船，并称船只去年5月曾撞上漂浮物，造成3人受伤，接着又在6月离港后不久在浅水处搁浅。

日本国土交通省已派官员到现场指挥调度，日本国土交通大臣齐藤铁夫也前往当地，呼吁采取所有可能的措施及查明事故发生经过。

他还说会尽快调查船公司。

当地官员表示，当地水域迟至3月都还能看到流冰，现在水温大概也只有摄氏2到3度。

当地渔业相关的官员表示，在这样的水里只要几分钟时间，人的意识就会开始模糊。

© 2022 AFP