封城数周疫情未见趋缓 雪梨令更多店家关门

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（法新社雪梨17日电） 为遏阻COVID-19（2019冠状病毒疾病）蔓延，澳洲最大城市雪梨已经封城3周，但疫情还是压不下来，有关当局今天命令更多商家停止营业，并祭出一些新的防疫措施。

新南威尔斯州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告诉媒体，雪梨各地与周边地区被视为「非关键」的零售业者必须关门，而在疫情严重的郊区，民众必须遵守更严格的居家防疫令，从今天午夜起开始实施。

贝雷吉克利安说：「我们做得不够好，使得防疫进度停滞不前；就某种程度而言，我们已让疫情稳定下来，但还是无法压平曲线。」

澳洲当局限制民众行动，不得接近雪梨西南部的疫情热点，并禁止当地人越区行动，除非是为了从事紧急服务或医疗工作。

雪梨与周边地区600多万名居民已经居家防疫3周，现在政府又加强防疫措施，包括要求全面停止建设工程。

贝雷吉克利安说，新南威尔斯州今天新增一起染疫死亡病例，单日新增确诊破百，社区的病例数依旧难以控制下来。

她说：「我记不得新南威尔斯州上一次遇到这么严峻的挑战是在哪时候。」

澳洲疫苗施打进度缓慢，加上Delta变异株迅速扩散，对澳洲目前成功的清零策略形成挑战。澳洲主要是靠着自去年3月起实施的关闭边界措施，达成清零的防疫成绩。

© 2021 AFP