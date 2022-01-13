封城期间首相官邸开派对 伦敦市民要求强生下台

（法新社伦敦12日电） 英国首相强生（Boris Johnson）前年在防疫封城期间在唐宁街官邸参加饮酒派对引发众怒，他今天向国会表达「由衷歉意」，但伦敦民众并不领情仍要求他下台。

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强生承认2020年5月英国首度封城时，他曾参加在唐宁街官邸花园举办的活动，在野党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）、甚至是保守党党内同僚都敦促他辞职，现在连英国首都伦敦的市井小民也不放过他。

担任导游的罗宾斯（Antony Robbins）说：「他是逼不得已才道歉。就我所见，在其他民众必须遵守规定、牺牲一些个人生活时，强生却违反规定。」

「我想，强生除了做对的事、辞职，别无其他。」

教区牧师布朗（Majorie Brown）说，强生已经失去领导国家的「道德权利」，选民「不再认为管理众人之事的人会说实话」。

另一名希望匿名的男子说，此事引发的激烈反弹「展现了英国人的性格，英国人相信公平，绝对无法接受双重标准」。

他并说：「他们遵守的是一种规定，而我们遵守的是另一种，就是因为这样的差别待遇才让英国人那么生气，这件事现在可能对强生构成致命的一击。」

© 2022 AFP