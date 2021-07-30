封闭边境17个月 沙乌地开始对已接种疫苗游客开放国境

广告 继续浏览后续

（法新社利雅德30日电） 根据国营媒体报导，沙乌地阿拉伯因为COVID-19（2019年冠状病毒疾病）疫情而封闭边境长达17个月后，沙国今天宣布将开放已经完成疫苗接种的外国观光客入境。

不过，沙国当局并未宣布解除对副朝觐（Umrah）的限制。副朝觐是可以在一年中任何时候前往圣地麦加进行，每年吸引全球数以百万计穆斯林前来。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导：「观光部宣布，沙国将对外国观光客开放边境，并将解除…持有沙国签证的观光客暂停入境的限制，从8月1日起生效。」

报导指出，完成沙国认可疫苗接种的旅客，将可以入境，这些疫苗包括辉瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德纳（Moderna），以及娇生（Johnson & Johnson）。

此外，如果有过去72小时的PCR检测阴性证明，并向卫生当局完成登记，将不必接受隔离。

为了提振观光业，昔日封闭的沙乌地阿拉伯2019年首次开始发放观光签证，在2019年9月至2020年3月之间，总共核发了40万张观光签证，却因为疫情被迫暂时关闭边界。

COVID-19也严重影响朝觐（Hajj）和副朝觐；这是沙国每年重要收入来源，在平常时期，每年可以为沙国带来大约120亿美元（约新台币3352亿元）收入。

目前仅限免疫（完成疫苗接种，又或是染疫后已经康复）的沙国居民能够前往麦加副朝觐。

© 2021 AFP