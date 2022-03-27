小丑扛机枪保卫基辅 矢言战后再带来欢笑

（法新社基辅27日电） 乌克兰职业小丑谢尔勋（Serhii Shershun）自开战后已离开马戏团，进驻基辅的一个检查哨，他表示俄罗斯入侵可不是开玩笑的事。

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这位50岁大叔比较在行的是杂耍和模仿，而今他扛着一挺机枪，成了乌克兰大规模动员的民防志工一员。

他告诉法新社：「我反对敌人来到我的土地上，杀害我的家人、我的朋友、我的孩子，还有妇女，这样是不对的。」

谢尔勋艺名叫席希（ShiSh），他说他的妻子也是个小丑，他的儿子们也准备从事这个行业，一个是杂耍演员，另一个在马戏学校。

谢尔勋穿着迷彩长裤而不是宽松的小丑裤，披着一件蓝色夹克，头戴一顶歪斜的棒球帽。他说：「我们在巡回演出，我们过着平静的生活，我们让人们开心，但突然…就停止了。」

在首都一个沙袋和混凝土构筑的检查哨，谢尔勋开着玩笑抱怨道，他的肩膀因为扛了一把较重的武器而受伤。

他的武装民防志工团队拦下每一辆过往的汽车，检查人们的身份，并查看后车箱。

他们在搜查俄罗斯间谍和「破坏者」，乌克兰担心这些人会发动攻击，或标记莫斯科所要打击的目标。

他说：「我为什么要来？因为我不得不来。我无法用言语解释，这是出于对入侵俄军的一种魔鬼式仇恨。」

基辅各地检查哨的民防志工来自三教九流，他们身穿军服，搭配运动衫、各式帽子和毛帽、太阳眼镜以及步枪。

一些路障有假人警卫，像是携带火箭发射器的人体模型，甚至还有一个穿着盔甲的骑士。其它路障则是用旧的俄制拉达（Lada）汽车组成。

但防守检查哨是一件严肃的工作。志工们在寒冷中度过漫长的日日夜夜，努力保持警惕。他们同时也正冒着生命危险。

最近，在谢尔勋的检查哨，志工朝一辆涂有红色俄军「Z」符号、试图撞向他们的汽车开枪。驾驶中弹受重伤。

21岁的卡拉诺娃（Svitlana Kalanova）是救治这名攻击者的医护人员之一，她是从事自体免疫疾病（Autoimmune diseases）研究的生物化学科系毕业生，受过急救专业训练。

她于短暂休息时坐在阳光下说道：「他在检查哨不听我们的人劝阻，还试图伤害我们的人，这就是他们开枪的原因。」

「我从来没见过这么多血，但我已经准备好了。我想我这辈子都已经准备好了。」

成千上万乌克兰人加入志工行列。有些人被派往前线与正规部队一起作战，另一些人被派往各地检查哨。

其他人则协助确保那些奋力抵御俄罗斯入侵的人，有足够的粮食和补给，以及拥抱。

在一所学校担任校长的博瑞兹卡（Svitlana Boretska） 说：「每当士兵来到这里，我说我们要做的第一件事就是拥抱。」她现在负责一个志工供应中心，里面装满了鞋子、衣服和其他配备。

「对那些男孩来说，任务很艰钜，我们力图在情感上以及任何我们所能做的，帮助他们。我们给他们衣服穿，给他们吃的。」

「我们就像后方防线。这就是为什么我需要像前线战士一样可靠。」

乌克兰大规模军事化，引发人们担忧战胜俄罗斯后，将难以恢复正常，但小丑席希并不担心。

「一旦战争结束，我有一些大计画。我经营一家儿童小丑和哑剧工作室，我们很快就会推出一个计画好的表演。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

© 2022 AFP