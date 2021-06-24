小党力挺 加拿大政府预算案通过不信任投票

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（法新社渥太华23日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）领导的少数政府，今天通过国会针对预算案的不信任投票。

众议院以211票赞成、121票反对通过政府4月提出的预算案，包含1项3年内花费1014亿加元（约新台币2兆3484亿元）的计画。

保守派反对党集体投票反对杜鲁道；由于杜鲁道获得众院其他3个小党支持，本次预算案才得以通过。

这项自4月1日开始的2021至2022年度预算仍须获得参议院批准，这项正式程序预计25日在夏季休会前进行。

在排除国会预算通过的障碍，及加国在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种行动取得快速进展后，获得高支持度的杜鲁道可能试图呼吁在夏季底举行大选，以重新获得国会多数席次。杜鲁道率领的自由党（Liberal Party）于2019年10月大选挫败，失去国会多数党地位。

本次预算案中最受瞩目的项目是5年内斥资300亿加元的投资，打造便宜、高品质的公共日托中心网络，目的在鼓励妇女投入劳动市场。

约176亿加元指定用于绿色倡议，包括协助企业减少碳足迹，及支持大城市的公共运输计画。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP