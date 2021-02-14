小威惊险击退莎芭莲卡猛烈攻势 晋级澳网8强

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本14日电） 美国女网天后小威廉斯今天在澳洲网球公开赛克服白俄罗斯好手莎芭莲卡的猛烈攻势，鏖战3盘惊险胜出，顺利挺进8强，继续寻求平历史纪录的生涯第24座大满贯赛女单冠军奖杯。

39岁的小威廉斯（Serena Williams）在本届澳洲网球公开赛（Australian Open）名列第10种子，这是她首度和名列第7种子的莎芭莲卡（ArynaSabalenka）对战。小威费时2小时9分钟，才以6比4、2比6、6比4击败对手晋级。

拿过7座澳网女单冠军的小威，今天在这场比赛共击出30记致胜球。尽管她的肩膀和跟腱有些小问题，但在场上都能灵敏移动，仅第2盘有次被自己动作绊倒。

22岁的莎芭莲卡自从去年法国网球公开赛（FrenchOpen）后，赢过的比赛超越所有其他选手，但她从未打进大满贯赛最后8强。

莎芭莲卡曾说，她的强力击球风格是以小威为榜样，她今天也以猛烈发球和底线抽球展现威力。

小威赛后表示：「我很高兴能过关。我知道这场比赛不好打。我丢了第2盘，但我们势均力敌，我就是想办法坚持下去。」

小威下一场比赛，将对上世界排名第2的罗马尼亚名将哈勒普（Simona Halep）或去年法网冠军、波兰小将斯威雅蒂（Iga Swiatek）之间的胜方，预料将受到球迷高度期待。（译者：张正芊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP