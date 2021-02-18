小威澳网含泪止步4强 无缘追平24座大满贯后冠纪录

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（法新社墨尔本18日电） 日本女网好手大坂直美今天击败美国名将小威廉丝，残酷终止小威追平大满贯女单24冠纪录的最新尝试。世界球王乔科维奇称自己对小威的处境感同深受，并称赞她是了不起的冠军。

大坂直美（Naomi Osaka）生涯共拿下3座大满贯女单冠军。她今天在澳洲公开赛女单4强赛，以6比3、6比4直落二，一面倒击败她的美国宿敌小威廉丝（Serena Williams）。

大坂直美今日胜利凸显对于小威的质疑，即现年39 岁的她是否真的能追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）缔造的24座大满贯女单冠军纪录。

小威在拉佛球场（Rod Laver Arena）接受观众起立欢呼时，将她的手放在心口，但她提早结束赛后记者会，含泪感叹「我完蛋了」。

小威自2017年在澳网拿下第23座大满贯女单冠军以来，已4度在大满贯女单决赛失利。若小威击败大坂直美，将取得在决赛迎战美国同胞好手布雷迪（Jennifer Brady）的夺冠机会。

大坂直美表示：「我在前几局出现许多非受迫性失误，我相当紧张及害怕。但我后来某种程度上放开来打，对我而言最重要的是打得开心。」

小威则感叹自己经历「重大失误的一天」，拒绝谈论这是否可能是她最后一场澳网比赛。她表示：「如果我要告别，我不会告诉任何人。」

塞尔维亚籍球王乔科维奇（Novak Djokovic）说：「我能对小威以及她所经历的一切感同深受，她是很了不起的冠军，激励全球各地男女选手。」

© 2021 AFP