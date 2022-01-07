小威、费德瑞缺席澳网 快乐大满贯名声恐不保

（法新社墨尔本7日电） 在Omicron变异株迅速传播以及美国名将小威廉丝（Serena Williams）和瑞士好手费德瑞（Roger Federer）缺席的情况下，澳洲网球公开赛的「快乐大满贯」名声恐将不保。

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距离开赛只有10天的澳网，今天已有陷入进一步混乱之虞，因为可能还有其他选手与塞尔维亚籍天王乔科维奇（Novak Djokovic）一样，面临有无接种疫苗的窘境。

抱持疫苗怀疑论的乔科维奇本周抵达澳洲即遭拘留，他因不符合严格的防疫入境规定而被取消签证。

这名34岁的澳网卫冕者目前正在墨尔本的入境拘留设施内，对抗被驱逐出境的下场。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）表示，另2名参赛选手或工作人员目前也遭到了调查。

乔科维奇取得澳网医疗豁免，不用接种疫苗即可出赛，而负责筹办澳网的澳洲网球协会（Tennis Australia）与此有关，因而成为目光焦点。

澳洲广播公司新闻网（ABC）分析指出，澳网已「陷入混乱，一则恐怕是历来最多男子球星参赛与否成谜，再则主办单位和政府的决定也成为十目所视」。

日本网球一哥锦织圭（Kei Nishikori）昨天就表示，他因为髋部受伤将退出澳网，自称2021年底以来就一直有这个问题存在。

职业生涯单打最高排名第4、目前世界排名47的锦织圭发表声明说：「这个伤势尚未百分之百复原，因此我必须退出澳网。」

© 2022 AFP