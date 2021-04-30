小将波特独砍50分 火箭爆冷擒公鹿

广告 继续浏览后续

（法新社休士顿30日电） 美国职篮NBA休士顿火箭今天在主场迎战密尔瓦基公鹿，小将波特砍下职业生涯最高的50分，全队有3人缴出「双十」成绩，让战绩垫底的火箭以143比136爆冷击败公鹿。

波特（Kevin Porter Jr.）在他令人眼花缭乱的统计上又有11次助攻，在比赛还剩20.9秒时两罚中一得到他的第50分。

火箭全场一度落后17分，稍后急起直追并保持稳定，虽然公鹿在第4节早先还领先，但波特带球上篮得分再加罚进球，一口气囊括3分助阵下，让两队在终场前5 分1秒时以125比125平手，而波特在稍后的58秒内连续2 记三分球命中后更拉开比数。

虽然火箭在过去11场比赛中输了10场，但在破坏公鹿高评价的防守上，波特并不是火箭唯一挺身而出的球员。伍德（Christian Wood）31分9篮板，欧里尼克（Kelly Olynyk）也有24分13篮板表现。在交易大限前从公鹿交换来的威尔森（D.J. Wilson），在比赛中从板凳出发也挹注15分和12篮板。

在波特三分球15投9中带领下，火箭队全场三分球46投25中。

在公鹿方面，密道顿（Khris Middleton）攻下全队最高的33分，替补上场的福布斯（Bryn Forbes）拿下30分，其中三分球10投6中。哈勒戴（Jrue Holiday）也有29分和10次助攻表现。

不过，在第一节早些时候，已连续两季获选年度最有价值球员（MVP）的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因扭伤右脚踝而退场。

© 2021 AFP