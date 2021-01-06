小布希将出席拜登就职典礼 见证政权和平转移

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（法新社华盛顿5日电） 美国共和党籍前总统小布希（George W. Bush）的发言人今天说，小布希将出席民主党籍总统当选人拜登与副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）20日在华府举行的就职典礼。

小布希的发言人福特（Freddy Ford）推文表示：「小布希总统及夫人很期待回到国会大厦（Capitol）出席拜登总统与贺锦丽副总统的宣誓就职仪式。」

福特还表示：「见证这场和平的政权交接，是我们民主从未衰朽的标记。」他补充说，这将是小布希夫妇第8度出席总统就职典礼。

至于即将卸任的共和党籍总统川普，至今仍拒绝承认败选，也未证实是否会出席拜登的就职典礼。

目前在世的前总统之中，小布希是唯一的共和党人。在他宣布会出席拜登的就职典礼之际，美国这周正陷入高度政治紧张，川普仍极力试图推翻选举结果。

副总统彭斯（Mike Pence）明天将主持国会联席会议，以确认选举人团（Electoral College）投票结果，正式确认拜登将入主白宫。

川普则计划在一场抗议国会确认大选结果的示威中发表谈话，他还要彭斯「排除以欺诈手段选出来的选举人」；但副总统并无法定权力这么做。

小布希于去年11月8日致电拜登道贺，当时投票日已过去5天，美国媒体普遍认定拜登胜出。

小布希当时说，拜登是个「好人，他赢得了带领国家、让国家团结的机会」。小布希当时还表示：「美国人可以相信，这场选举基本上是公平的，选举的公正性会获得维护，而结果也很明显。」

© 2021 AFP