「小睡一番」然后呢 梅克尔退休后下乡种马铃薯？

（法新社柏林4日电） 职掌欧洲最大经济体德国16年后，67岁的梅克尔将从政坛下台一鞠躬，退休后她想做的第一件事是「小睡一番」，那小睡过后呢？

广告 继续浏览后续

这位老牌总理一直没说她12月8日交棒萧兹（Olaf Scholz）后想做些什么，在4个任期期间，梅克尔常被形容为世上最有权力的女性，但她最近暗示，不会想念掌权的感觉。

今年夏天梅克尔前往华府时表示：「我很快就会了解到，诸此种种现在都是其他人的责任，我应该会非常喜欢那样。」 梅克尔以耐力着称，即便开一整晚的会，也有能耐保持精力充沛。她曾表示，自己能像骆驼储水一样，把睡眠存起来放。

她在华府被问到退休计画时表示：「我可能会试着读点东西，然后眼睛会开始闭上，因为我累了，然后我会小睡一番。」 1990年两德统一后梅克尔就当选议员，最近她透露自己从没时间停下脚步，思考有没有其他想做的事。

她在和奈及利亚作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）一同受访时告诉大家：「我从没有正常的工作日…久而久之我不再问自己，政治以外，什么事最让我感兴趣。」 「到了67岁这个年纪，来日不是太多，所以我得好好想想人生下个阶段想做的事。」 「我想写作吗？演讲？爬山？宅在家？看看这个世界？我决定先从什么都不做开始，看看状况再说。」

梅克尔之前的总理卸任后都没沉寂太久，1982年卸任的施密特（Helmut Schmidt）成为「时报周刊」（Die Zeit）共同总编辑，也是知名政治节目主持人；柯尔（Helmut Kohl）创办顾问公司；施若德（Gerhard Schroeder）成为说客，还在俄罗斯石油巨头「俄罗斯石油公司」（Rosneft）担任董事会主席。 德国作家萨菲尔（David Safier）帮梅克尔想了个更异乎寻常的未来，他写了本犯罪小说名为「梅克尔小姐」（Miss Merkel），书中的梅克尔退休后，帮忙调查一宗神秘命案。

梅克尔或许会想告老还乡，花更多时间和夫婿邵尔（Joachim Sauer）相处，在那里她可能做些休闲活动，或许是种菜，特别是种马铃薯。她2013年接受「多采画报」（Bunte）访问时，曾说自己喜欢种马铃薯。

火山岛伊斯基亚岛（D'Ischia）也是她爱去的地方，特别是偏远的海边村落圣天使村（Sant'Angelo）。

由于曾是科学家，退休后梅克尔或许也会造访许许多多颁给她荣誉博士学位的大专院校，展开巡回演讲行程。 或许，她什么大事也不想做，只想啜饮最爱的白酒，做些她曾说自己最爱的、「真的很好喝的马铃薯汤」，安安静静地享受夜晚，人生足矣。

© 2021 AFP