小贾斯汀等大户几无贴文 马斯克质疑推特快死了

（法新社旧金山9日电） 最近成为推特最大股东及新科董事的亿万富豪马斯克，今天推文质问这个社群平台是否「快死了」，特别点名歌手小贾斯汀等人，说这些人的帐号追随者虽多，但却很少贴文。

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法新社报导，马斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）发文说，最「顶尖」的几个帐号推文寥寥可数，内容非常稀少。他并列出粉丝人数前十的名单，当中他本人排名第8，拥有8100万名追随者。

这份名单中，前美国总统欧巴马（Barack Obama）名列榜首，有1亿3100万追随者；接着依序为加拿大歌手小贾斯汀（Justin Bieber）、美国歌手凯蒂佩芮（Katy Perry）、出生于美洲国家巴贝多的流行歌手蕾哈娜（Rihanna）、葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）、乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）及女神卡卡（Lady Gaga）。

排名第9和第10的分别是印度总理莫迪（Narendra Modi ），以及知名脱口秀主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）的@TheEllenShow帐号。

马斯克在推文写道：「推特是否快死了？ 」

马斯克接着说，「举例来说，泰勒丝的帐号@taylorswift13已3个月没有任何贴文」，「而小贾斯汀这一整年只有一次贴文。」

马斯克4日宣布持有推特9.2%股权，成为推特最大股东，并于5日进入董事会。

马斯克表示，他期望近期内「对推特进行重大改革」。他也徵询追随者意见，是否要在推特上增设「编辑」键；这项变革先前讨论已久，如今推特将开始进行测试。

马斯克7日还在推特上传2018年他在乔罗根（Joe Rogan）的播客节目中抽大麻的照片，并推文说：「推特下一次的董事会将会很有意思。」（译者：纪锦玲）

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