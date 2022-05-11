小马可仕宣布赢得菲律宾总统大选

（法新社马尼拉11日电） 菲律宾已故独裁者马可仕的儿子小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天在亡父墓前凭吊后不久，宣布赢得9日举行的总统大选，并矢言要成为「所有菲律宾人」的领袖。

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初步计票几近完成，被昵称为「邦邦」（Bongbong）的小马可仕获得超过56%选票，为最接近他的竞争对手、自由派候选人罗贝多（Leni Robredo）得票的两倍有余。

这场胜利是马可仕家族命运的惊人逆转，在数十年间，他们从总统府沦落至与贱民为伍，如今又班师回朝。

小马可仕的发言人罗德里格斯（Vic Rodriguez）在声明中说：「他告诉全世界：『不要以我的先人，而是以我的所作所为，来评断我。』」

选前各方即预期小马可仕将获得选民压倒性的支持，这得益于他家族的过去在网路上得到洗白、一些强大政治家族的支援以及民众对后独裁时代历届政府感到幻灭。

多年来，社交媒体涌现大量支持小马可仕帐号，令许多脸书（Facebook）教育下的年轻菲律宾人相信，他父亲主政期间，是和平与繁荣的黄金时期。

事实上，老马可仕让菲律宾破产，在他独裁统治期间，数以万计反对者遭到杀害、酷刑和监禁。1986年，菲律宾人受够了他残酷和腐败的20年统治，将他推翻，他和家人仓惶逃到国外。

1989年老马可仕于流亡期间去世，2016年时，现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）无视公众反对，以隆重军礼将其遗体安葬在马尼拉国家英雄墓园。

小马可仕获得大胜后数小时，前往国家英雄墓园父亲的坟前凭吊。

小马可仕社交媒体官方帐号今天发布的照片显示，他站在那座大型的坟墓前，微低着头，右手��着眼睛，彷佛在哭泣。

罗德里格斯的声明称：「这是所有菲律宾人以及民主的胜利。」

「对那些投票给邦邦和没投票给他的人，他承诺成为所有菲律宾人的总统，将跨越政治歧见寻求共同立场，并一起合作团结整个国家。」

马可仕家族从蒙羞到重获政治青睐的历程惊人，让小马可仕政府将会做什么的问题显得无足轻重。由于小马可仕为避免因家族的过去受窘，对电视辩论嗤之以鼻，并尽量回避媒体采访，从竞选活动看不出他施政目标的太多蛛丝马迹。

人权团体、天主教教会领袖和政治分析家担心，这次巨大的胜利可能鼓舞小马可仕以强硬手段治理国家，并推动能巩固统治的修宪措施。

小马可仕的竞选伙伴、即将卸任的总统杜特蒂之女萨拉（Sara Duterte），也以压倒性优势当选副总统。这意味同为威权领袖后代的这对搭档，未来6年将掌握菲律宾最高的民选职位。

© 2022 AFP