小马可仕问鼎菲总统呼声高 善用社媒年轻选民力挺

（法新社马尼拉3日电） 民调显示，菲律宾前总统马可仕独子小马可仕将赢得总统大选。年轻选民没经历过马可仕独裁统治的年代，加上网军风向助攻，小马可仕有大批年轻选民支持。

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尽管父亲马可仕（Ferdinand Marcos）是迫害菲国人权的独裁者，小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）依然获得大批选民支持。民调显示，小马可仕在5月9日的大选将取得压倒性胜利，获益于资金充足的社群媒体宣传，批评人士则称这些宣传企图洗白家族历史。

1986年老马可仕在人民力量革命中倒台，举家流亡美国。在这36年间，马可仕家族的势力又回归菲国政坛。

尽管小马可仕在2016年竞选副总统失利，以微小差距输给现任副总统罗贝多（Leni Robredo），如今64岁的 他势如破竹。

小马可仕为现任总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）最有希望的接班人，将再度与罗贝多对决。

小马可仕矢言团结菲律宾，也提出一连串提升就业与抑制飙涨物价的政治承诺，以带领国家走出COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情阴霾。

今年2月，小马可仕展开竞选活动时说：「国家凝聚力是我的目标，因为我坚信团结是摆脱现在所处危机的第一步。」

从小在马尼拉总统府长大的小马可仕，原本梦想成为太空人，然而不可避免地，追随父亲脚步踏入政坛。

小马可仕曾担任家族北部据点北伊罗科斯省（Ilocos Norte）副省长，并两次担任该省省长，也曾担任众议员和参议员。

92岁的前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）直言希望儿子能当上总统。虽然小马可仕问过母亲的意见，但他告诉美国有线电视新闻网菲律宾台（CNN Philippines），选总统是他自己的决定。

身为马可仕之子－特别是马可仕曾在戒严时期血腥镇压，小马可仕成为菲律宾评价最两极的政治人物之一。

然而年轻选民是没经历过马可仕20年独裁统治的一代，对于当年的贪腐、杀戮与其他滥权毫无所悉，又是最沉迷在社群媒体平台的一代，网路上有大规模试图美化马可仕家族形象的带风向文与假消息，让小马可仕在竞选期间获得大量年轻选民支持。

但小马可仕否认利用网军。

小马可仕与现任总统杜特蒂长女萨拉（Sara Duterte）的强大竞选组合，以及获得在封建和腐败民主制度中拥有巨大影响力的家族支持，让他的竞选活动如虎添翼。

1972年，小马可仕在英国读寄宿学校，当时他的父亲宣布戒严，政府肆无忌惮地大规模贪污与血腥镇压异议人士。

然而小马可仕以戒严之初的经济成长和政府支出为父亲辩护，他说这对于拯救国家免于共产主义和穆斯林叛乱的影响是必要的。

1989年，垮台的马可仕在夏威夷去世后，马可仕家族回到菲律宾展开政治复兴之路，靠地方铁票一步步选上更高的政治职务。

尽管小马可仕目前民调大幅领先罗贝多，但他告诉CNN菲律宾台，自己仍专注于竞选。

他说：「无论现在民调数据如何，我还不是很有信心我会当上总统。」「还没选上都说不准。」看来他还因2016年的竞选失利余悸犹存。

© 2022 AFP