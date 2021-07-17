少了孙杨领衔 中国队东京奥运仍要力拚金牌榜

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（法新社上海17日电） 中国的世界顶尖游泳选手孙杨因违反禁药规定遭禁赛，无缘本届东京奥运。不过中国这次派出700多人的代表团出征东奥，盼在2022北京冬奥前重新擦亮奖牌大国的招牌。

中国在2008北京奥运囊括48金，登上奖牌榜首宝座，不过2016里约奥运时金牌掉到只剩26面，输给美、英屈居第三，也是20年来斩获金牌最少的一届。

当时官方的新华社表露出全国上下的失望，在一则推文写道「体操队无金收场，中国奥运代表队在2016里约奥运苦吞最惨澹的奥运成绩」。

因新冠疫情延后一年至今夏的2020东京奥运将于7月23日登场，中国队这次派出队职员高达777人的庞大队伍，代表团规模创历届出征海外奥运之最。

过去两届奥运拿过3面金牌的孙杨，上月因二度违反禁药规定，遭禁赛4年多，如今中国得在失去名气最响亮夺金大热孙杨的情况下，一雪里约奥运耻辱。

虽然本届奥运代表队阵中没有享誉全球的明星级选手，中国队仍被看好有望在跳水、桌球、举重等项目狂扫金牌。

此外，由重炮手队长朱婷领军的中国女排，以及女子泳将张雨霏，也被中国视为夺金热门。23岁的张雨霏在5月中国的全国游泳冠军赛暨东京奥运选拔赛囊括5金1银后，被中国媒体封为新一代蝶后。

© 2021 AFP