尘封3500多年后 埃及「数位开箱」法老阿蒙霍特普一世木乃伊

（法新社开罗28日电） 古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世（Pharaoh Amenhotep I）木乃伊尘封3500多年后，由考古学家进行「数位开箱」，在不碰触其遗体的状况下，首度揭开这名法老的真面目。

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阿蒙霍特普一世（在位时间是西元前1526年至西元前1506年）的木乃伊于1881年在埃及南部勒克索（Luxor）被发现，为保存面具和外层的花环，他是唯一没有被考古学家解开绷带的木乃伊。

本次研究由开罗大学放射线学教授沙林姆（Sahar Saleem）和知名埃及考古学家哈瓦斯（Zahi Hawass）领导。

根据旅游与古物部（tourism and antiquities ministry）今天发表的声明，「沙林姆和哈瓦斯使用X光技术、电脑断层扫描，以及先进的电脑软体程式，在不需触碰木乃伊的状况下，以安全、非侵入性的方式数位开箱阿蒙霍特普一世的木乃伊。」

「这次埃及研究首度揭露国王阿蒙霍特普一世的面貌、年龄、健康状况，还有许多木乃伊制作和重新安葬的独特技术。」

分析报告显示，阿蒙霍特普一世是首位以双臂交叉姿势被制作成木乃伊、也是最后一个大脑未从颅骨中取出的法老。

阿蒙霍特普一世统治埃及期间曾数度发动战争。电脑断层扫描显示，他在35岁就过世，可能原因包括受伤或患病。

© 2021 AFP