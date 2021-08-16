尚比亚商业大亨大选打败现任总统 吁支持者冷静

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（法新社路沙卡16日电） 尚比亚商业大亨希奇莱马（Hakainde Hichilema）今天宣布，打败现任总统伦古（Edgar Lungu）赢得大选，并呼吁支持者冷静。

反对派领袖希奇莱马今天宣布，赢得了尚比亚（Zambia）这个负债累累却又富含铜矿国家的激烈总统大选。

156个选区中的155选区已通报票数，官方结果显示希奇莱马获得281万757票，高于现任总统伦古的总票数181万4201。

选举委员会主席朱鲁（Justice Esau Chulu）在电视演说上说：「我在此宣布，希奇莱马当选尚比亚共和国总统。」

这是现年59岁的希奇莱马第6次角逐大位，第3次对上64岁的伦古。这一次，这位反对派领袖终于打败了他的长期政敌。

伦古在位6年，选民对这个非洲南部国家日渐高昂的生活费以及对异议人士的打压心生不满。

在赢家出炉之前，伦古开始强烈抗议，声称选举既不自由也不公正，原因是希奇莱马传统票仓传出好几起暴力事件。总统办公室发声明表示，他相信所属政党的票务人员遭到攻击并被赶出投票所。

因姓名首字母缩写而被选民称为HH或Bally（俚语父亲）的希奇莱马昨天呼吁保持和平。他在推特上写道：「胜利在望，我要吁请我们的成员与支持者保持冷静。我们投票选择了改变，成为一个更好的尚比亚，没有暴力与歧视。」

国际选举观察员赞扬选举过程的透明与和平，但也谴责竞选期间针对集会与迁徙自由的限令。

例如安全部队不让希奇莱马在数个区域竞选，包括具战略地位的铜带省（Copperbelt），说会违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施与公共秩序法。

© 2021 AFP