尚比亚外债占GDP逾6成 中国是大债主

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（法新社尚比亚首都路沙卡7日电） 尚比亚今年8月选出的新政府今天表示，尚比亚积欠外国的债务比先前估算还多出逾20亿美元，单是欠中国的钱就超过60亿美元。

位于非洲南部的尚比亚矿藏丰富，却相当穷困。新政府表示，截至今年年中，国家外债达144.8亿美元，超过国内生产毛额（GDP）6成。

尚比亚的债务在前总统伦古（Edgar Lungu）6年执政期间大幅膨胀，他被控大量举债，挥霍于基础建设计画。伦古于今年8月总统大选败给承诺改善治理方式、重建经济的反对派领袖希奇莱马（Hakainde Hichilema）。

尚比亚是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间第一个倒债的非洲国家，希奇莱马正与国际货币基金（IMF）洽谈纾困以重整国家债务。

财政部长穆索柯万（Situmbeko Musokotwane）告诉国会，尚比亚总共积欠中国57.5亿美元，若加上尚未支付的利息，则高达61.8亿美元。

尚比亚虽然拥有丰富铜矿及其他矿藏，2020年经济却呈现负成长，是自1998年以来首度衰退，通货膨胀率也维持两位数高点。

© 2021 AFP