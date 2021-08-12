尚比亚大选 现任总统与老对手3度对决胜负难料

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（法新社尚比亚首都路沙卡12日电） 尚比亚今天举行总统大选，多达16位候选人角逐大位，但有机会胜出者只有64岁的现任总统伦古，以及他长年的对手、59岁商业大亨希奇莱马，这已是两人第3度在大选碰头。

第6度参选的希奇莱马（Hakainde Hichilema）此次赢得10党组成的联盟支持。

数以百计人今天天还没亮，就在首都路沙卡（Lusaka）一所中学外大排长龙，等着投下神圣一票，伦古（Edgar Lungu）也在第一批等着投票的群众之中。

他在路沙卡穷人区查瓦马（Chawama）的学校投票后告诉记者：「尚比亚人准备投票，他们蜂拥而来。」

调查显示，由于生活开销日渐升高让伦古的基本盘流失，本届大选可能比2016年希奇莱马以大约10万票差距落败那次还更激烈。

律师出身的伦古大举进行基础建设计画，为了筹措经费，他超出偿付能力地大幅举债，特别是向中国借贷，导致他治下的尚比亚成为非洲第一个在冠状病毒疫情爆发后主权债务违约的国家，6月间通货膨胀更飙升到24.6%，为10多年来最高。

首投族、20岁的达卡（Andrew Daka）表示：「我是为了改变而投，我们不能继续走这条路。」

尽管批评者抨击尚比亚生活开销高、贫穷与失业，伦古仍表示国家状况正在变好，对胜选信心满满。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP