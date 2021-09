广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶5日电) 追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations)5日通报,迪士尼新片、由亚裔卡司领衔担纲的超级英雄片「尚气与十环传奇」,以出乎预料强劲的7140万美元票房拿下冠军宝座。

多媒体好莱坞报导(Hollywood Reporter)指出,「尚气与十环传奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)从3日至5日写下的7140万美元票房,翻新了劳动节周末纪录,且「尚」片预计6日还将再进帐1210万美元。

专门提供电影谘询的Franchise Entertainment Research票房分析师葛罗斯(David A. Gross)说:「劳动节传统上看电影的人较少,有这样的表现十分了得。」

他说:「3天票房数字写下这个节日的新犹,替夏季市场做了漂亮结尾,也是影业最好强心针。」

© 2021 AFP