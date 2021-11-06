尼克戏剧化逆转擒公鹿 勇士打爆鹈鹕

（法新社洛杉矶5日电） 美国职篮NBA纽约尼克队今天靠蓝德尔攻下全场最高的32分，率队克服首节落后19分的劣势，终场113比98逆转击败卫冕军密尔瓦基公鹿；金州勇士41分之差痛宰纽奥良鹈鹕。

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尼克公鹿之战第一节打完，公鹿取得38比19大幅领先，但两队后3节彷佛身分对调，尼克2到4节共拿94分，公鹿则只拿60分在主场惨遭翻盘，尼克戏剧性中止2连败，让满场1万7300名地主球迷傻眼。

尼克队蓝德尔（Julius Randle）22投11中砍进32分外带12篮板，巴瑞特（RJ Barrett）20分，连5场得分破20改写个人最佳成绩；「飙风玫瑰」罗斯（Derrick Rose）从板凳出发也挹注23分。

尼克今天禁区得分54比28，成为胜负一大关键。公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）25分全队最高，另有7篮板4助攻。

东区另一比赛，杜兰特（Kevin Durant）砍进29分外带10篮板，终场96比90击败底特律活塞踢馆成功，拿下4连胜。

阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注16分，是篮网第4节能挡下活塞反扑的功臣。杜兰特也成为篮网队史开季头9战都至少攻下20分的第一人，哈登（James Harden）13分10篮板10助攻，但也有9次失误。

在佛罗里达，莫瑞（Dejounte Murray）20分11篮板，帮作客的圣安东尼奥马刺102比89击败奥兰多魔术，中止2连败；马刺替补合计贡献35分，包含瓦塞尔（Devin Vassell）、杨恩（Thaddeus Young）各12分。

西区部分，金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）砍进19分及诸将平均发挥下，126比85痛宰鹈鹕，开季7胜1败维持高档，鹈鹕则陷1胜9败深渊。

© 2021 AFP