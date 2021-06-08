尼克2013年后重返季后赛 席柏杜获选年度最佳教练

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（法新社纽约7日电） 尼克自2013年后首度闯进季后赛，总教练席柏杜率队打出佳绩，自己今天也获选为NBA年度最佳教练。

席柏杜（Tom Thibodeau）在去年7月接掌美国职篮NBA纽约尼克兵符，本季是他在尼克的第一个完整球季，率队打出41胜31 负的战绩，在例行赛排名东区第4。

这是尼克睽违8年，也就是他们上一次闯进季后赛以来，首次单季胜率超过5成。

尼克本季虽拿到季后赛门票，但首轮就不敌第5种子亚特兰大老鹰，早早遭到淘汰。

席柏杜2010-11球季在芝加哥公牛时，就曾拿下年度最佳教练奖，本季他击败凤凰城太阳总教练威廉斯（Monty Williams），再次获得这项殊荣。

席柏杜这次获得43张第一名选票，一共获得351分，惊险击败威廉斯所取得的45张第一名选票及340分。

上个月，威廉斯才刚获选为美国职业篮球教练协会（National Basketball Coaches Association）年度最佳教练，可惜未能延续气势再拿下NBA年度最佳教练奖。

犹他爵士总教练史奈德（Quin Snyder）在这次票选获得161分，排在第3；费城76人总教练瑞佛斯（Doc Rivers）则拿下24分，排名第4。

© 2021 AFP