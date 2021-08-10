尼加拉瓜再逮反奥蒂嘉人士 前外交官被捕

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（法新社马纳瓜10日电） 尼加拉瓜警方昨天拘禁一名前外交官，这已是大选前第32位因反对总统奥蒂嘉而遭逮捕的异议人士。日前反对党也被撤销参选资格，美国国务卿批评这场选举已毫无可信度。

尼加拉瓜警方表示，一位前外交官昨天遭逮，他是尼国今年大选前最新一位因批评总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）而被拘禁的异议人士。

狄亚士（Mauricio Diaz）是前驻哥斯大黎加与美洲国家组织（OAS）大使，也是政党「自由公民联盟」（CXL）的成员，该政党6日被撤销合法资格，并被排除在11月7日的大选之外。

警方在声明稿中表示，狄亚士因「威胁国家主权与自治及煽动外国涉入内政的行动」而遭到调查。

狄亚士是大规模逮捕行动的第32名受害者，其中也包括7名可能的总统候选人。目前各界指控奥蒂嘉正在投票前数月铲除竞争对手。

奥蒂嘉自2007年掌权，现正和妻子，也就是副总统穆丽优（Rosario Murillo）寻求第4次连任。这次大选，穆丽优也会是他的副手。

奥蒂嘉之前为左翼游击队领袖，1979至1990年间统治尼加拉瓜，而美国则支持对抗其桑定民族解放阵线（Sandinista）的武装势力。

2007年他再度当选，并在2014年推动修宪，废除总统任期限制，为他终生掌权开启了可能道路。

遭到拘禁的反对派人士都依据12月通过的法律而被控叛国与威胁国家主权罪，这法律也被谴责为奥蒂嘉铲除挑战者的手段。

镇压行动始于6月2日，首先逮捕克里斯提娜．查莫洛（Cristiana Chamorro），她是前总统查莫洛（1990-1997）的女儿，也极有可能角逐总统大位。克里斯提娜．查莫洛目前仍遭软禁。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）7日表示，尼加拉瓜11月大选已经「丧失所有可信度」，并指控奥蒂嘉采取独裁行动打压异己。

© 2021 AFP