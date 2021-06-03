尼加拉瓜反对派人物被软禁 11月大选恐生变

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（法新社尼加拉瓜首都马纳瓜2日电） 尼加拉瓜反对派人物克里斯提娜・查莫洛的家属说，她今天遭警方软禁。她是今年11月大选的有力候选人，可望挑战现任总统奥蒂嘉的地位，但政府指称她洗钱。

67岁的克里斯提娜・查莫洛（Cristiana Chamorro ）是记者，被视为很有可能动摇奥蒂嘉（Daniel Ortega）权力的人物。75岁的奥蒂嘉于2007年就任总统，目前尚未宣布是否竞选连任，争取第4个任期。

克里斯提娜・查莫洛的母亲维奥蕾塔・查莫洛（Violeta Barrios de Chamorro），又称「查莫洛夫人」，曾于1990年在大选中击败奥蒂嘉，成为美洲首位民选女性元首。

克里斯提娜・查莫洛的弟弟卡罗斯（Carlos Fernando Chamorro）推文说，警方稍早突袭她在马纳瓜的家，于现场停留超过5小时，之后「单独软禁了她」，且「警察还在她家」。

马纳瓜法院稍早表示，已基于「不当管理、意识形态谬误」和「洗钱、漂白财物和资产，损害尼加拉瓜国家社会利益」等控诉，下令拘留克里斯提娜・查莫洛。

克里斯提娜・查莫洛则否认指控，称这是一出要妨碍她竞选的「闹剧」。一般认为，奥蒂嘉很有可能参选。

在警方突袭克里斯提娜・查莫洛的住宅之前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）才谴责奥蒂嘉政府针对她的作为，还说尼加拉瓜应有「真正的民主」。

© 2021 AFP