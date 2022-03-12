尼加拉瓜反对派人物闭门审判 遭定罪洗钱

（法新社尼加拉瓜马纳瓜12日电） 亲属透露，尼加拉瓜主要反对派人物、原本可能成为总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）竞争者的克里斯提娜．查莫洛被裁定洗钱罪名成立。

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克里斯提娜．查莫洛（Cristiana Chamorro）的侄女乌达多（Olama Hurtado）告诉法新社，克里斯提娜．查莫洛从去年6月被关押至今，在闭门审判中遭定罪洗钱与不当管理。

克里斯提娜．查莫洛的哥哥何瓦金．查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro），以及她创办的言论自由基金会3名前员工也都遭到定罪。

乌达多表示，「每一个人都被判有罪」，并称刑期预定于3月21日宣判。

68岁的克里斯提娜．查莫洛是前尼加拉瓜总统查莫洛夫人（Violeta Barrios de Chamorro）之女。她于去年6月遭软禁家中，避免她在11月大选时挑战奥蒂嘉，她曾被视为下届总统的热门人选。

克里斯提娜．查莫洛遭检方指控透过她的基金会洗钱，以及不当挪用资产，并推广「不正确的思想」以颠覆政权。

7天的闭门审判在爱希波得监狱（El Chipote）内的法庭举行，随后宣布判决。克里斯提娜．查莫洛坚称清白。

根据批判政府的网路媒体100% News，她在审判尾声对法庭表示：「他们想要抹黑我，但他们不会成功。他们永远无法污蔑我父亲或母亲的名字，因为我是无辜的。」

无党派的新闻记者克里斯提娜．查莫洛曾是7名总统参选人之一。在去年11月7日总统大选之前，尼加拉瓜有近40名反对派人士遭到逮捕。

奥蒂嘉最后赢得第4任期，但被广泛认为是操纵选举。

© 2022 AFP