尼加拉瓜大选周末登场 脸书关闭1000多个网军假帐号

（法新社巴拿马市1日电） 尼加拉瓜总统大选将于本周末登场，社群媒体巨擘脸书（Facebook）今天表示，已关闭尼国政府一个用于散播批评反对派资讯的「酸民农场」。

广告 继续浏览后续

尼国现任总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）将在7日大选寻求第4个总统任期。自6月初以来，尼国当局以叛国罪或洗钱罪名逮捕约40名反对派人士，包括7位有望竞选总统的人物，以及媒体记者、商界、政界和社会领袖，批评者称这些捏造的指控是为了帮助奥蒂嘉连任。

脸书母公司Meta威胁情报部门主管尼莫（Ben Nimmo）告诉法新社，10月关闭的这些帐号都是由奥蒂嘉政府和执政党「桑定民族解放阵线」（FSLN）经营。

他说：「这的确是一项跨政府行动，这个酸民农场是由几个群组构成，而这些群组同时由多个政府实体经营。」

他表示，脸书关闭了937个帐号、140个页面和24个群组，以及363个Instagram帐号。

脸书声明说，这个酸民农场主要由尼加拉瓜邮电局（TELCOR）员工负责经营，在首都马纳瓜（Managua）的邮政服务总部工作。

尼莫表示，另一些较小的假帐号群组则由最高法院和尼加拉瓜社会安全研究所（Nicaraguan Social Security Institute）等其他政府机构管理。

他说：「目的是要让尼加拉瓜网路对话充斥着亲政府和批评反对派的讯息。」

脸书说，这个网络透过「协调一致的行动，利用假帐号建立跨平台角色，误导民众谁是幕后主使，企图破坏或操纵舆论」。

脸书说，这项行动涉及一个复杂的媒体网络，范围涵盖脸书、TikTok、Instagram、推特（Twitter）、YouTube、Blogspot和Telegram，以及与这些实体相关的网站。

尼莫补充说：「如果大家仔细观察这些内容的发布模式，就会发现幕后的人显然当成例行公事在做，他们会在一般工作时间发文，周一到周五、朝九晚五、午餐时间休息。」

这个酸民农场是从2018年4月开始经营，当时奥蒂嘉政府暴力镇压一波抗议行动，酿成300多死，数以万计尼加拉瓜人逃离家园。

欧盟外交政策首长上个月形容尼加拉瓜是「世界上最糟糕的独裁政权之一」，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也曾指控奥蒂嘉政权采取「不民主的独裁行动」。尼加拉瓜目前受到欧美制裁。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP