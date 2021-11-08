尼加拉瓜大选　奥蒂嘉5度当选总统

（法新社马纳瓜8日电） 尼加拉瓜强人奥蒂嘉8日5度当选总统，这位长期执政的尼加拉瓜总统批评他的对手是恐怖分子，这些反对派人士大多被关押或流亡海外，美国称这是一场「造假」选举。

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根据尼加拉瓜最高选举委员会（Supreme Electoral Council）官方部分开票结果，目前已开出的49%选票中，奥蒂嘉（Daniel Ortega）囊括了75%选票。

在7名原本将参加总统大选的反对派人士自6月被拘禁至今的情况下，这位75岁强人早已笃定连续赢得第4个5年总统任期，这也是他第5度当选总统。

奥蒂嘉这次面对的5名竞选对手，遭批评人士斥为奥蒂嘉政权的死忠分子。

尽管最终选举结果还未公布，部分奥蒂嘉的支持者7日晚间已开始在首都马纳瓜街头，庆祝他胜选。支持群众施放烟火，并高喊「是的，我们办到了。丹尼尔、丹尼尔（奥蒂嘉名）」。

美国总统拜登（Joe Biden）7日发表声明说，大选结果早在这场「造假」选举前已被操纵。

拜登在白宫有关「尼加拉瓜造假选举」的声明中说：「尼加拉瓜总统奥蒂嘉和他的妻子、副总统穆丽优（Rosario Murillo）今天策划的是一场装模作样选举，既不自由也不公平，而最确定的是不民主。」声明并称两人「以独裁者身分」统治尼加拉瓜。

75岁的奥蒂嘉7日向反对者展开新一波攻势，说道：「今天我们挺身对抗宣扬恐怖主义、资助战争以及散播恐惧和死亡的那些人。」

他指的是2018年参与大规模反政府抗议行动的人士，当时政府祭出暴力镇压，造成逾300人丧命。尼加拉瓜是中美洲最贫困国家。

自那时以来，约有150人遭到监禁，包括6月迄今被捕的39名反对派人物，其中包含7名可能的总统参选人，另有约10万名尼加拉瓜人流亡国外。

© 2021 AFP