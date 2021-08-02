尼加拉瓜奥蒂嘉政府续打压政敌 欧盟扩大制裁

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（法新社布鲁塞尔2日电） 中美洲国家尼加拉瓜的政府近来大动作打压反对派人士，为此欧洲联盟（EU）今天宣布，将总统奥蒂嘉的妻子暨副总统穆丽优、他的儿子及6名尼国官员纳入制裁名单。

欧盟鉴于奥蒂嘉（Daniel Ortega）政府持续镇压反对派人士，决定扩大制裁名单至14人，认定他们对于「在尼加拉瓜的严重侵犯人权行为，以及/或破坏民主或法治的行为」负有责任。

欧盟理事会（European Council）指出：「遭到拘留的可能总统候选人达到第7位...遗憾显示出尼加拉瓜打压异议行为的严重程度，并让即将举行的大选蒙上阴影」。

根据制裁内容，欧盟禁止目标对象在境内旅行或过境，也冻结他们在欧盟的任何资产，并禁止欧盟企业或公民跟他们做生意。

奥蒂嘉政府这波打压行动始于6月2日，当局以威胁国家主权为由，突袭搜索多名奥蒂嘉政敌的住处，并进行夜间逮捕。

遭到拘留的31人中，有7人可能代表反对派出马参选总统，其中包括7月24日落网的维道尔（NoelVidaurre），他目前遭到居家软禁。

现年75岁的奥蒂嘉将于11月7日的大选争取连任。他于1984年至1990年做完首个总统任期，2007年又回锅掌权一路至今。2017年，他还任命妻子穆丽优（Rosario Murillo）出任副总统。

2018年，尼加拉瓜反奥蒂嘉政府的示威活动遭到当局暴力镇压。根据人权组织说法，有300多人因此死亡，数千人被迫流亡。（译者：施施/核稿：张正芊）

© 2021 AFP