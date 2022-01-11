尼加拉瓜总统奥蒂嘉展开新任期 美国欧盟再制裁

（法新社华盛顿10日电） 尼加拉瓜强人奥蒂嘉（Daniel Ortega）在备受批评的大选胜出后，今天展开第4任总统任期，美国与欧洲联盟（EU）同步实施经济制裁与旅游禁令，加强施压尼国。

广告 继续浏览后续

欧盟理事会（European Council）声明指出，奥蒂嘉的儿子和女儿等7人，遭欧盟列入须为「损害民主」及侵害人权负责的名单。奥蒂嘉的儿女都担任总统顾问。 声明说，其他「因尼国状况恶化」而遭制裁者则是警察及选举机构的资深官员。

美国财政部则把奥蒂嘉政府6位官员列入制裁对象，包括两位将领、国防部长以及经营社群媒体发布假新闻协助奥蒂嘉当选的电信主管机关高层。

美国国务院另将与奥蒂嘉政府有关的116人列入旅行禁令清单，包括市长、检察官、安全部门官员及大学职员。 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在声明中说，这116人「共谋破坏尼加拉瓜的民主」。

去年11月7日的总统大选虽被国际社会斥为舞弊且不合法，选举机构仍宣布奥蒂嘉与搭档竞选的夫人穆丽优（Rosario Murillo）胜选，两人今天宣誓就职。

© 2022 AFP