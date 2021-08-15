尼加拉瓜总统打压批评人士又一桩 报社总经理被捕

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（法新社尼加拉瓜首都马纳瓜14日电） 尼加拉瓜日报「新闻报」（La Prensa）遭警方搜索后，该报总经理霍尔曼今天被捕，是最新一名遭总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）逮捕的批评人士。

霍尔曼（Juan Lorenzo Holmann）的表兄弟与报社同事在推特表示，霍尔曼被带到马纳瓜（Managua）一所监狱，数小时后警方证实逮捕霍尔曼，警方并在声明中说，霍尔曼是因为关务诈欺与洗钱遭到调查，此案将移交当局「起诉，判定是否要负刑事责任」。

尼加拉瓜3个月后将举行总统大选之际，包括霍尔曼在内，至今已有33名奥蒂嘉的反对者被捕，「新闻报」副社长克里斯提娜?查莫洛（Cristiana Chamorro）也在其中。家族拥有「新闻报」的查莫洛，是被捕的7名总统参选人之一。

75岁的奥蒂嘉2007年掌权，现在寻求第4任期，美国与欧洲联盟（EU）指控奥蒂嘉侵害人权、镇压反对派，奥蒂嘉则反控反对派试图藉美国支持把他推翻。

霍尔曼昨天才宣布「新闻报」纸版停刊，他怪罪海关当局拒绝放行进口纸张，但政府否认指控。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP