尼加拉瓜总统抓政敌 坚称被制裁也不放人

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（法新社尼加拉瓜马纳瓜23日电） 尼加拉瓜将于11月举行总统大选。总统奥蒂嘉23日表示，先前他下令逮捕的19名反对派人士皆为意图「推翻政府的罪犯」，因此就算遭到制裁，也绝不会释放他们。

奥蒂嘉（Daniel Ortega）在一场官方转播仪式上替自己的行为辩护，称「我们面对的不是其他候选人，而是攻击国家的罪犯」；他还说这些遭到监禁的人士都是「洋基帝国代理人」，正「密谋陷害国家、推翻政府」。

法新社报导，近期尼国亲政府安全部队共逮捕19名反对派人士，包括5名反对党候选人，还有记者、商人和1名银行家。据去年12月通过的1项新法，所有人都面临「煽动外国干涉」的指控。一般认为，上述法律是奥蒂嘉打压异己的工具。

奥蒂嘉的行为引来国际谴责。22日在日内瓦举行的联合国人权理事会会议中，共有59国发表声明，指尼国「最近颁布的法律过度限制该国的政治参与、言论、和平集会与结社自由」。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）22日说，奥蒂嘉拘留并调查政敌属「恐怖行动」，美方将动用「所有可用外交与经济手段」，还可能采取贸易措施，确保尼国举行公平、自由的选举。美国政府表示，若尼国的选举不自由且不公平，美国将检讨「与经贸有关的活动」。

虽然面临国际社会强烈抗议，奥蒂嘉仍坚称自己「没有退路，只能前进」。他说：「他们以为制裁就能让尼加拉瓜屈服，事实上我们已经经历过更艰困的时期。」（译者：施施/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP