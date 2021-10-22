尼加拉瓜扩大镇压 又逮捕两名商界领袖

广告 继续浏览后续

警方声明指出，尼国民营企业协会（Superior Council of Private Enterprise）总裁希利（Michael Healy ）和副总裁瓦尔加斯（Alvaro Vargas）「因涉及洗钱脱产，目前正接受调查」。

自6月初以来，尼国当局已经逮捕了一群反对派人士，包括7位有望竞选总统的人物，以及媒体记者、商界、政界和社会领袖。

被拘禁者面临多项指控，包括叛国罪、意图推翻总统奥蒂嘉（Daniel Ortega），以及透过煽动外国势力干预、引发外国制裁等方式，威胁尼国主权。

希利的前任阿奎瑞（Jose Aguerri）7月间被捕，理由是共谋危害国家主权。

批评人士表示，这波逮捕行动目的是为奥蒂嘉在11月7日大选中铲除竞争者。

受拘禁者是根据去年12月通过的一项争议性法规而被捕，此法普遍受到谴责，被视为是让对手噤声、打击挑战者的手段。他们的家属声称，家人被囚禁后，每天遭受拷打讯问、威胁、饥饿和孤立。

本月19日，由尼国政界和社会团体组成、具影响力的「全国联盟」（National Coalition）呼吁杯葛11月选举。

位于华府的美洲国家组织（Organization of American States）要求，即刻释放在尼国的反对派人士。

曾是左翼游击队领导人的奥蒂嘉自2007年掌权至今，目前正寻求他的第4个总统任期。

2014年奥蒂嘉第2个任期内，国民议会（National Assembly）在他所属政党桑定民族解放阵线（Sandinista National Liberation Front）掌控下通过修宪，取消总统任期限制，为奥蒂嘉无限期掌权铺路。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP